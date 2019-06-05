Возле трассы на Волыни поселился пес. Он уже больше недели ждет своего хозяина, говорится в сюжете ТСН.

Местные, которые начали его кормить, говорят, что он не здешний и подозревают, что собаку покинул владелец. Однако пес до сих пор верит, что за ним вернутся и далеко от остановки не отходит.

Не дался он в руки и зоозащитникам, которые хотели найти ему новых хозяев.

"Я думаю, что хозяин его высадил и собака его ждет", - рассказал Виталий, который первым обнаружил пса у дороги.

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Напомним, что недавно в Киевской области собака исполосовала зубами лицо восьмилетней девочке.