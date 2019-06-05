У дороги на Волыни поселился местный Хатико, который вот уже неделю ждет хозяина. Видео
Возле трассы на Волыни поселился пес. Он уже больше недели ждет своего хозяина, говорится в сюжете ТСН.
Местные, которые начали его кормить, говорят, что он не здешний и подозревают, что собаку покинул владелец. Однако пес до сих пор верит, что за ним вернутся и далеко от остановки не отходит.
Не дался он в руки и зоозащитникам, которые хотели найти ему новых хозяев.
"Я думаю, что хозяин его высадил и собака его ждет", - рассказал Виталий, который первым обнаружил пса у дороги.
Также мы писали, что ученые выяснили, откуда появляется желание завести собаку.
Напомним, что недавно в Киевской области собака исполосовала зубами лицо восьмилетней девочке.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!