Обоих сотрудников полиции, которые подозреваются в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволили со службы. Об этом сообщил официальный представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Громадське.

Как отметил Тракало, это самое тяжелое дисциплинарное взыскание, которое можно применить в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и принятия решения суда.

"Согласно приказу по Главному управлению Национальной полиции в Киевской области от 3-го июня 2019 года двух работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции уволили из рядов полиции", - говорится сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как отмечается, "их увольнение произошло в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 77 Закона Украины "О Национальной полиции" - в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины.

Также в полиции отметили, что взыскание предусмотрено п.7 ч.3 ст.13 Дисциплинарного устава Нацполиции, утвержденного законом "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома.

Пуля попала в голову 5-летнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке, 3 июня мальчик умер, не приходя в сознание. "Страна" подробно писала обо всем, что известно о трагедии, а также реакции на нее в полиции, ГБР и социальных сетях. Во вторник, 4 июня, обоих подозреваемых отправили в СИЗО без залога на 60 дней.

После смерти мальчика глава полиции Киевской области Ценов подал рапорт об отставке и попросился на Донбасс.

Между тем, Зеленского призвали немедленно отстранить Авакова. Сам глава МВД вместе с главой Нацполиции Сергеем Князевым встретился с семьей убитого Кирилла спустя 4 дня после трагедии, 4 июня. В этот же день по всей Украине прошли акции с требованием отправить главу МВД в отставку из-за убитого копами мальчика.

Также мы писали о том, как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле.