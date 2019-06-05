В Москве умер продюсер Бари Алибасов. однако не успела такая информация появиться в СМИ, как пресс-секретарь известного продюсера заявил, что все эти слухи - фейковые. Об этом пишет телеканал 360.

Накануне он перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Ему тогда диагностировали максимальную степень ожога желудка.

Однако пресс-секретарь Алибасова категорически опроверг журналистам смерть Алибасова.

"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии", - заявил Горжанкин.

Пресс-секретарь не только удивился вопросу о смерти Алибасова, он добавил, что знает, откуда пошли такие данные.

"Мы живем во время фейков, телеграм-каналы хотят раскрутиться. Я разговаривал с ним 15 минут назад. Ему тяжело, но Бари Каримович жив", – еще раз подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что известный российский музыкальный продюсер и лидер группы "НА-На" Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил очиститель для промывки труб.

Врачи диагностировали Алибасову четвертую степень ожога желудка, и заявили, что у него тяжелое состояние