Украинцы встревожены небывалым нашествием мигрирующих на высокой скорости бабочек. Видео
В Украине наблюдается аномально большое количество насекомых, а именно - бабочек. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Люди не на шутку встревожены такими аномалиями. Одних беспокоит, чтобы бабочки не уничтожали урожай, а другие переживают о большом количестве погибших насекомых, которые разбиваются об автомобили.
Как рассказывают специалисты, бабочки в поисках пищи могут преодолевать тысячи километров. При этом они способны развивать скорость до 50 км/час.
Эксперты также утверждают, что бабочки не несут опасности в любом количестве.
"Они питаются травой, бурьяном и крапивой. Это такие растения, которые не имеют никакого сельхоззначения", - утверждают специалисты.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Австралии нашли редкое насекомое, вымершее 100 лет назад.
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