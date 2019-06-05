В Украине наблюдается аномально большое количество насекомых, а именно - бабочек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди не на шутку встревожены такими аномалиями. Одних беспокоит, чтобы бабочки не уничтожали урожай, а другие переживают о большом количестве погибших насекомых, которые разбиваются об автомобили.

Как рассказывают специалисты, бабочки в поисках пищи могут преодолевать тысячи километров. При этом они способны развивать скорость до 50 км/час.

Эксперты также утверждают, что бабочки не несут опасности в любом количестве.

"Они питаются травой, бурьяном и крапивой. Это такие растения, которые не имеют никакого сельхоззначения", - утверждают специалисты.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Австралии нашли редкое насекомое, вымершее 100 лет назад.

Также мы писали, что в Германии штраф за публичное убийство осы достиг 50 тысяч евро.