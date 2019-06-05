Нетрезвая пара устроила стрельбу из винтовки на балконе многоэтажки в Днепре, как выяснилось позже, просто ради развлечения, передает ТСН.

К счастью, обошлось без пострадавших, но прохожие были испуганы не на шутку. Они слышали не менее пяти выстрелов и, вызвав полицию, начали снимать стрелков на видео.

На кадрах видно, как на балконе десятого этажа развлекаются с ружьем мужчина и женщина.

После задержания пара продолжила развлекаться даже в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Вашингтоне один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

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