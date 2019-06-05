Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил об обеспокоенности возможным снятием экономической блокады с ОРДЛО по предложению Леонида Кучмы и Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения для ОРДЛО", – написал Порошенко.

Как напомним бывший президент, 15 марта 2017 года решением СНБО были приостановлены экономические связи с оккупированными территориями как реакция на произвольный захват (экспроприация или введения внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

"Что же изменилось с того времени? Со стороны оккупанта – ничегошеньки. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", – добавил он.

Порошенко заявил, что Украина никогда не возражала против возобновления экономических связей, но в четком соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установления устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским собственникам.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины! Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО? Не позволим реализовать российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе!", – написал Порошенко.

Скриншот: Facebook/Петро Порошенко

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