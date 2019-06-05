В Кабмине установили надбавку за работу с особыми условиями труда для работников бюджетных учреждений, размещенных в населенных пунктах на линии разграничения в ООС.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2018 г. № 708" было принято 5 июня 2019 года. Его цитирует ЮрЛига.

Указанным постановлением установлена ежемесячная надбавка за работу с особыми условиями труда в предельном размере 50% должностного оклада работникам государственных и коммунальных учреждений, заведений, организаций, которые финансируются из бюджета и размещены в населенных пунктах, которые расположены на линии столкновения, на период до завершения осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в ООС.

Как сообщала "Страна", Леонид Кучма рассказал о сроке подготовки перемирия в ООС. По его данным, в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) должны до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне ООС.

Отметим, что в Кабмине не исключают девальвации гривни до 30,7 за доллар ради сокращения госдолга.