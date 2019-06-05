В Львовской области тихий ливиец отправил в реанимацию стоматолога, ударив его ножом в шею
В Львовской области иностранец в помещении стоматологического кабинета нанес ножевые ранения стоматологу.
Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на местную полицию.
Как выяснилось, что гражданин Ливии ударил ножом стоматолога во Львовской области. Врач в реанимации в тяжелом состоянии. Почему это случилось, местные не знают. Говорят, что иностранец много лет проживает в деревне. Был отшельником, мало с кем общался, но до сих пор никаких конфликтов не было.
В полиции допросить нападающего тоже пока не могут.
Ранее сообщалось, что во Львове из-за бастующих стоматологов отменили сессию горсовета.
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