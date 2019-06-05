Украинский боксер Александр Усик, которого начали лишать чемпионских титулов, показал, что не унывает и пожелал всем отличного настроения и улыбок. Соответствующий пост спортсмен выложил на своей странице в Facebook в среду вечером.

В соцсети Усик опубликовал селфи, на котором он радостно улыбается. "Всем отличного настроения. Улыбайтесь, друзья", - написал боксер под фото.

Скриншот: Facebook/Александр Усик

Напомним, сегодня стало известно, что Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что титул в тяжелом весе, ранее принадлежавший Александру Усику, отныне является вакантным. Такое решение было принято из-за предстоящего дебюта украинца в супертяжелом весе.

Теперь Усик называется "чемпионом в отпуске" и может претендовать на этот пояс в любое время, если он захочет вернуться в тяжелый дивизион. Вакантный титул WBC в тяжелом весе будет разыгран 15 июня в Риге между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки.

Ранее сообщалось, что Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира, Усик на пятом месте.

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