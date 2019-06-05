В МВД Украины решили, как будут награждать и поощрять полицейских страны
В Министерстве внутренних дел Украины утвердили Положение о поощрении в полиции Украины и Положение о ведомственных поощрительных отличиях полиции Украины.
Соответствующий приказ № 317 был зарегистрирован в Минюсте 21 мая 2019 года. Его приводит ЮрЛига.
Первое из положений определяет основания для применения поощрений, а именно за:
- мужество
- отвагу;
- героизм;
- особые заслуги перед государством в борьбе с преступностью;
- обеспечение публичной безопасности и порядка;
- безукоризненную и эффективную государственную службу;
- особые трудовые заслуги;
- образцовое выполнение служебных обязанностей.
Документом установлен общий порядок представления для поощрения. Как и ранее, выдвижение кандидатур для поощрения осуществляет непосредственный руководитель служащего по месту службы.
Подчиненным запрещается выдвигать для поощрения их руководителя.
Достоверность сведений, указанных в наградных материалах, соблюдение порядка, формы и срока представления обеспечивается руководителем, подписавшим и предоставившим соответствующие наградные материалы.
А оформление документов возлагается исключительно на подразделения кадрового обеспечения органов полиции.
Положение определяет особенности представления отдельными субъектами:
- Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров;
- Министерством внутренних дел;
- Национальной полицией.
Документом уточнено, что в случае потери, повреждения ведомственного поощрительного отличия Национальной полиции Украины и/или документа, удостоверяющего награждение, дубликаты отличия и соответствующих документов не выдаются.
Решение о поощрении лица, принятое с нарушением определенного порядка или на основании недостоверных сведений, подлежит отмене, а выданный предмет поощрения - изъятию.
Также приказом утверждено Положение о ведомственных поощрительных отличиях.
Полицейским выдадут следующие награды:
- Благодарность;
- Грамоту;
- Почетную грамоту;
- нагрудный знак "Знак Почета";
- медаль "10 лет добросовестной службы";
- медаль "15 лет добросовестной службы";
- медаль "20 лет добросовестной службы";
- медаль "Ветеран службы".
Высшим знаком отличия Национальной полиции является "Знак Почета". Им награждаются полицейские, государственные служащие, другие работники органов полиции, имеющие не менее 10 лет стажа службы в полиции, награжденные Благодарностью, Грамотой и Почетной грамотой, за личное мужество, смелые и самоотверженные действия, проявленные в ходе выполнения служебных обязанностей, достижение высоких показателей в служебной профессиональной деятельности, обеспечение эффективного выполнения заданий и функций полиции, добросовестное и профессиональное выполнение должностных обязанностей.
Награждение нагрудным знаком "Знак Почета" может быть проведено посмертно.
Как сообщала "Страна", в полиции связывают убийство майора под Киевом с его профессиональной деятельностью.
Напомним, что как погибали "беркутовцы" на Майдане и почему их смерть никто не расследует.