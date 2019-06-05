В Министерстве внутренних дел Украины утвердили Положение о поощрении в полиции Украины и Положение о ведомственных поощрительных отличиях полиции Украины.

Соответствующий приказ № 317 был зарегистрирован в Минюсте 21 мая 2019 года. Его приводит ЮрЛига.

Первое из положений определяет основания для применения поощрений, а именно за:

мужество

отвагу;

героизм;

особые заслуги перед государством в борьбе с преступностью;

обеспечение публичной безопасности и порядка;

безукоризненную и эффективную государственную службу;

особые трудовые заслуги;

образцовое выполнение служебных обязанностей.

Документом установлен общий порядок представления для поощрения. Как и ранее, выдвижение кандидатур для поощрения осуществляет непосредственный руководитель служащего по месту службы.

Подчиненным запрещается выдвигать для поощрения их руководителя.

Достоверность сведений, указанных в наградных материалах, соблюдение порядка, формы и срока представления обеспечивается руководителем, подписавшим и предоставившим соответствующие наградные материалы.

А оформление документов возлагается исключительно на подразделения кадрового обеспечения органов полиции.

Положение определяет особенности представления отдельными субъектами:

Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров;

Министерством внутренних дел;

Национальной полицией.

Документом уточнено, что в случае потери, повреждения ведомственного поощрительного отличия Национальной полиции Украины и/или документа, удостоверяющего награждение, дубликаты отличия и соответствующих документов не выдаются.

Решение о поощрении лица, принятое с нарушением определенного порядка или на основании недостоверных сведений, подлежит отмене, а выданный предмет поощрения - изъятию.

Также приказом утверждено Положение о ведомственных поощрительных отличиях.

Полицейским выдадут следующие награды:

Благодарность;

Грамоту;

Почетную грамоту;

нагрудный знак "Знак Почета";

медаль "10 лет добросовестной службы";

медаль "15 лет добросовестной службы";

медаль "20 лет добросовестной службы";

медаль "Ветеран службы".

Высшим знаком отличия Национальной полиции является "Знак Почета". Им награждаются полицейские, государственные служащие, другие работники органов полиции, имеющие не менее 10 лет стажа службы в полиции, награжденные Благодарностью, Грамотой и Почетной грамотой, за личное мужество, смелые и самоотверженные действия, проявленные в ходе выполнения служебных обязанностей, достижение высоких показателей в служебной профессиональной деятельности, обеспечение эффективного выполнения заданий и функций полиции, добросовестное и профессиональное выполнение должностных обязанностей.

Награждение нагрудным знаком "Знак Почета" может быть проведено посмертно.

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