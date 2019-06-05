В Министерстве внутренних дел Украины утвердили Положение о поощрении в полиции Украины и Положение о ведомственных поощрительных отличиях полиции Украины.

Соответствующий приказ № 317 был зарегистрирован в Минюсте 21 мая 2019 года. Его приводит ЮрЛига.

Первое из положений определяет основания для применения поощрений, а именно за:

  • мужество
  • отвагу;
  • героизм;
  • особые заслуги перед государством в борьбе с преступностью;
  • обеспечение публичной безопасности и порядка;
  • безукоризненную и эффективную государственную службу;
  • особые трудовые заслуги;
  • образцовое выполнение служебных обязанностей.

Документом установлен общий порядок представления для поощрения. Как и ранее, выдвижение кандидатур для поощрения осуществляет непосредственный руководитель служащего по месту службы.

Подчиненным запрещается выдвигать для поощрения их руководителя.

Достоверность сведений, указанных в наградных материалах, соблюдение порядка, формы и срока представления обеспечивается руководителем, подписавшим и предоставившим соответствующие наградные материалы.

А оформление документов возлагается исключительно на подразделения кадрового обеспечения органов полиции.

Положение определяет особенности представления отдельными субъектами:

  • Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров;
  • Министерством внутренних дел;
  • Национальной полицией.

Документом уточнено, что в случае потери, повреждения ведомственного поощрительного отличия Национальной полиции Украины и/или документа, удостоверяющего награждение, дубликаты отличия и соответствующих документов не выдаются.

Решение о поощрении лица, принятое с нарушением определенного порядка или на основании недостоверных сведений, подлежит отмене, а выданный предмет поощрения - изъятию.

Также приказом утверждено Положение о ведомственных поощрительных отличиях.

Полицейским выдадут следующие награды:

  • Благодарность;
  • Грамоту;
  • Почетную грамоту;
  • нагрудный знак "Знак Почета";
  • медаль "10 лет добросовестной службы";
  • медаль "15 лет добросовестной службы";
  • медаль "20 лет добросовестной службы";
  • медаль "Ветеран службы".

Высшим знаком отличия Национальной полиции является "Знак Почета". Им награждаются полицейские, государственные служащие, другие работники органов полиции, имеющие не менее 10 лет стажа службы в полиции, награжденные Благодарностью, Грамотой и Почетной грамотой, за личное мужество, смелые и самоотверженные действия, проявленные в ходе выполнения служебных обязанностей, достижение высоких показателей в служебной профессиональной деятельности, обеспечение эффективного выполнения заданий и функций полиции, добросовестное и профессиональное выполнение должностных обязанностей.

Награждение нагрудным знаком "Знак Почета" может быть проведено посмертно.

Как сообщала "Страна", в полиции связывают убийство майора под Киевом с его профессиональной деятельностью.

Напомним, что как погибали "беркутовцы" на Майдане и почему их смерть никто не расследует.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!