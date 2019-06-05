Заместитель главы Администрации президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности части речи президента Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

Предварительно установлено, что работники МИД Украины, готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского и параллельно продолжали работать на Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба АП.

При этом содержание и повестку дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировалась отдельно сотрудниками Администрации президента.

"Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины", - сообщила пресс-служба Администрации президента.

Также в АП заявили, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

"Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - заявили в администрации президента.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщала "Страна", сеть удивил пост Зеленского о Путине и погибшем ребенке. Один из пользователей написал буквально следующее: "Петр Алексеевич, перелогиньтесь".

Отметим, что Зеленский в Брюсселе сам сравнил себя с Порошенко.