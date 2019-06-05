Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира", - заявил Медведчук.

Фото: twitter.com

Он также сообщил, что его партия идет на внеочередные выборы Верховной Рады, которые запланированы на 21 июля. "Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения", - пишет глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, что Медведчук объяснил свой выход из переговоров по Донбассу.

Также мы псиали о том, что Медведчук больше не будет участвовать в переговорах по Донбассу.