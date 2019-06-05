В финале турнира памяти нашего легендарного футбольного наставника Валерия Лобановского впервые за 10 лет победила молодежная сборная Украины. Единственный мяч в матче забил Михаил Мудрик.

Молодежная сборная Украины последний (и единственный) раз до сегодняшнего дня побеждала в 2009 году. Ровно через 10 лет, под руководством Руслана Ротаня она вновь одержала победу, обыграв в финале Израиль U-21 (трехкратных триумфаторов турнира).

Более половины матча наша команда играла в меньшинстве после удаления на 38-й минуте Козака.

В матче за третье место футболисты молодежной сборной Болгарии победили команду Кипра.

Как сообщала "Страна", Шахтер и Динамо попали в топ-25 рейтинга УЕФА.

Отметим, что полузащитник Руслан Малиновский спел коллегам по сборной Украины хит Синатры.