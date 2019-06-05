Сегодня, 5 июня, доллар на межбанке перестал активно дорожать и сильно упал в цене - на 24 копейки, после чего закрепился в рамках 26,88-26,91 грн./$, но в сильное снижение курса инвалюты в дальнейшем банкиры не верят. Об этом пишет UBR.ua.

На межбанк неожиданно полился дождь из доллара. Даже излишек образовался, его выкупал Нацбанк в два захода: сначала по 26,93 грн./$, а затем и по 26,85 грн./$, по $20 млн. каждый раз. Совокупно регулятор, по словам казначеев, приобрел порядка $40 млн.

Финансисты назвали два источника неожиданно появившейся валюты: крупные корпорации (аграрии и металлурги) стали активнее заводить экспортную выручку, соблазнившись ростом курса доллара на межбанке; продажи банками своих валютных позиций - личного доллара с баланса. "Я бы не говорил о новом тренде или каких-то внешних факторах. Так сложилось, что сейчас на счета бизнеса пришло больше валютной выручки, вот он и продает доллар", - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Еще были надежды на иностранные инвестфонды, которые ранее активно раскупали гривневые гособлигации, заводя в Украину крупные партии валюты. Однако они не оправдались: размещение ОВГЗ было крупным, однако гривневых бумаг - немного. "Результаты вчерашнего аукциона Минфина, несмотря на сравнительно небольшой объем размещений в гривне - менее 2 млрд грн из общего объема 8,4 млрд грн – подтвердили интерес к украинским ценным бумагам, чем оказали дополнительное стабилизирующее действие на настроения участников рынка", - заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По словам финансистов, покупки ОВГЗ нерезидентами были небольшими в общей структуре выпуска. Хотя уверяют, что они брали долгосрочные бумаги. "Это выпуски с погашениями в 2021-2022 годы. То есть иностранные инвесторы верят в Украину. В первую очередь из-за неизменности внешней политики", - заверил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Благодаря курсовому откату на межбанке, немного снизился курс наличного доллара. Средняя цена "американца" на продаже людям опустилась на 10 копеек, и закрепилась к вечеру в рамках в очень широком коридоре - 26,90-27,15 грн./$. Минимальная стоимость американской валюты оказалась на уровне 26,88 грн./$, а максимальная - на 27,50 грн./$.

Финансисты положительно оценили сегодняшний день на валютном рынке. Однако не верят, что тренд на укрепление гривны станет долгосрочным. "Скорее всего, 6 июня межбанк будет открываться в рамках 26,85-26,95 грн./$. Но в снижение курса доллара все же не очень верю. Рынок может начать готовиться к гривневым выплатам Минфина по ОВГЗ. В этот момент может потребоваться больше доллара", — резюмировал Юрий Гриненко.

Напомним, что Кабмин не исключает девальвации гривни до 30,7 за доллар ради сокращения госдолга.

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