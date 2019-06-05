Съезд партии "Слуга народа" пройдет в субботу, 8 июня, в Национальном ботаническом саду им. Н.Н.Гришко, который находится в Печерском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Начало съезда запланировано на 12.00. Будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатном округах.

После окончания съезда состоится пресс-конференция представителей партии. Подчеркивается, что будет осуществляться видеотрансляция съезда.

Кстати, партию недавно возглавил Дмитрий Разумков.

Напомним, что в партии Слуга народа заявили, что в нее хотят вступить уже 20 тысяч человек.

Также "Страна" разбиралась, почему нельзя податься на партсписки "Слуги народа" и как успеют проверить тысячи претендентов за 4 дня.