В Комитете по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады порекомендовали не включать в повестку дня законопроект о возвращении ответственности за незаконное обогащение.

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, 5 июня. Об этом передает корреспондент Укринформа.

"Комитет постановил не включать в повестку дня 10 сессии Верховной Рады Украины 8 созыва проект закона (относительно ответственности за незаконное обогащение - Прим.Ред.)", - сказал председатель комитета Андрей Кожемякин.

В Конституционном суде 26 февраля признали неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

В ВР была создана группа по разработке единого закона относительно незаконного обогащения. Ее председателем избран нардеп от фракции "БПП" Валерий Карпунцов. В апреле он сообщил, что рабочая группа согласовала базовую редакцию документа.

В понедельник, 3 июня, президент Зеленский внес в парламент Украины законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и наказания за приобретение таких активов (№ 10358).

Как сообщала "Страна", Рада отказалась рассматривать закон Зеленского об импичменте.

Отметим, что закон о незаконном обогащении позволит конфисковывать имущество задним числом.