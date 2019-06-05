Над перезапуском издания Forbes в Украине работает словацкая компания Barecz & Conrad Media. Об этом сообщило деловое издание The Page со ссылкой на казахского медиабизнесмена, издателя Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia Арманжана Байтасова.

"Словаки самостоятельно работают над этим проектом", - сказал Байтасов. Сейчас словацкая компания владеет франшизами Forbes в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Украина станет 5-й страной ее присутствия.

Лицензию на выпуск Forbes (Украина) в 2009 году получил основатель компании UMH Борис Ложкин. Первый номер вышел в марте 2011 года. В Украине Forbes был представлен ежемесячным одноименным журналом, онлайн-изданием, а также спецвыпусками Forbes Woman и Forbes Lifestyle. Какой формат будет сейчас — пока неизвестно.

В 2013 году UMH продали теперь уже беглому олигарху Сергею Курченко. В 2015 году последний попал под санкции США и лишился доступа к торговой марке Forbes, его контенту и домену. Это стало причиной длительного противоборства в судах. Лицензия у Forbes (Украина) закончилась летом 2018 года. Последний номер вышел в 2017 году.

Ранее мы писали, что на должность главного редактора в Украине рассматривают Екатерину Горчинскую. В комментарии изданию она не подтвердила, но и не опровергла данную информацию. Горчинская была заместителем главного редактора Kyiv Post (2008-2015), главным редактором расследований украинского отделения Радио Свобода (2015-2016), а также исполнительным директором Hromadske.tv. Также сейчас идет подбор команды. На подготовку к запуску может уйти до полугода.