Вечером во вторник, 4 июня, футболисты сборной Украины развлеклись на природе, устроив настоящий вечер караоке. Кроме традиционного выступления новичка, команду удивил полузащитник Руслан Малиновский. Видео опубликовано в YouTube-канале FOOTBOOM.

Вчера вечером футболисты сборной Украины получили разрядку в виде совместного ужина на свежем воздухе и небольшого концерта. При этом "ветеран" украинской команды Руслан Малиновский решил спеть хит легендарного Франка Синатры - "The Way You Look Tonight".

Отметим, что к исполнению присоединились и несколько других игроков. Единственным, кто не оценил это выступление, стал Александр Зинченко. Левый защитник английского "Манчестер Сити" сделал характерный жест разочарования и просто промолчал.

Видео: YouTube/FOOTBOOM

Руслан Малиновский - украинский футболист, полузащитник клуба "Генк" и сборной Украины. Лучший молодой футболист Украины 2014 года в категории U-21.

В данный момент сборная Украины готовится к двум поединкам отбора к Чемпионату Европы-2020 против Сербии и Люксембурга. Эти матчи будут сыграны 7 и 10 июня соответственно. После двух туров в активе подопечных Андрея Шевченко четыре балла и первая строчка в турнирной таблице.

