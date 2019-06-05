В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) достигли договоренность о разведении сил и средств сторон возле Станицы Луганской в ООС с понедельника, 10 июня.

Об этом сообщил представитель Украины в ТХГ Леонид Кучма. Его цитирует Интерфакс-Украина.

"Вопрос Станицы Луганской. (…) Я убежден, что этот вопрос будет обязательно решен и с 10-го числа (июня), можно сказать, мы объявили там режим тишины, то есть семь дней не должно там работать оружие. Подождем – увидим", - сказал Кучма журналистам в Минске в среду, 5 июня.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по окончании заседания ТКГ выразил надежду на то, что разведение сил у Станицы Луганской могло бы продемонстрировать реальный прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Стороны высказали намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке у Станицы Луганской. Это было бы настоящим прогрессом", - сказал Сайдик журналистам в Минске.

Как сообщала "Страна", Кучма в Минске предложил снять блокаду с Донбасса. Это было поддержано участниками из "ДНР" и "ЛНР". Оно будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз.

Напомним, что блокпостам на Донбассе добавили 2,5 часа работы.