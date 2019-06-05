В среду, 5 июня, цены на нефть на биржах усилили падение на данных о резком повышении запасов топлива в США.

Августовские фьючерсные контракты на европейский сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 подешевели на $1,36 (2,19%) - до $60,61 за баррель. В ходе торгов они опускались и ниже биржевого уровня $60, что произошло впервые с 29 января 2019.

Стоимость фьючерса на американский сорт нефти WTI на июль на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,78 (3,33%) - до $51,70 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 6,77 млн баррелей, о чем сообщили в среду, 5 июня, в министерстве энергетики США. Совокупный объем запасов достиг максимального уровня с июля 2017 года.

Накануне в Американском институт нефти (API) сообщили об увеличении запасов на 3,55 млн баррелей, а аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Резервы бензина в Соединенных Штатах повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы выросли на 1,79 млн баррелей.

Добыча нефти в Штатах увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн б/с. Импорт нефти подскочил на 1,07 млн б/с, до 7,93 млн б/с, экспорт незначительно снизился - до 3,3 млн б/с.

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

Напомним, что в Кабмине не исключают девальвации гривни до 30,7 за доллар. В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют 32 грн за $1.