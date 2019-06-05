Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирование им досрочных выборов в Верховную Раду Украины призваны ускорить перезагрузку политической системы Украины, пронизанную коррупцией, передает Интерфакс-Украина.

"Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашем государстве. Инициированные мной выборы в Верховную Раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, системы, которая пронизана коррупцией", - сказал он на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.

Также Зеленский подчеркнул, что одним из главных направлений будет активизации борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного правительства.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Брюсселе дословно повторил речь Порошенко о "смерти имперского проекта России".

Также мы писали, что Супрун отреагировала на слова Зеленского о ней, назвав их оскорбительными и непрофессиональными.