Зеленский объяснил Туску, зачем Украине нужны перевыборы в Верховную Раду
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирование им досрочных выборов в Верховную Раду Украины призваны ускорить перезагрузку политической системы Украины, пронизанную коррупцией, передает Интерфакс-Украина.
"Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашем государстве. Инициированные мной выборы в Верховную Раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, системы, которая пронизана коррупцией", - сказал он на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.
Также Зеленский подчеркнул, что одним из главных направлений будет активизации борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного правительства.
Ранее сообщалось, что Зеленский в Брюсселе дословно повторил речь Порошенко о "смерти имперского проекта России".
Также мы писали, что Супрун отреагировала на слова Зеленского о ней, назвав их оскорбительными и непрофессиональными.