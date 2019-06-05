Из Украины в Турцию экстрадировали турецкого гражданина, находящегося в международном розыске за участие в террористической организации "Аль-Каида". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева по поручению Министерства юстиции Украины проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Турецкой Республики, находившегося в международном розыске для исполнения приговора Высшего уголовного суда города Аданы, которым он был осужден за участие в вооруженной террористической организации "Аль-Каида", - говорится в опубликованном сообщении.

В ходе экстрадиционной проверки иностранец намеренно препятствовал процессу, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано.

По данным прокуратуры, стороной защиты злоумышленника предпринимались попытки к обжалованию решения Министерства юстиции Украины о его экстрадиции.

"Однако после осознания последним невозможности избежать экстрадиции гражданин Турецкой Республики обратился в прокуратуру с заявлением о согласии на выдачу", - отмечается в сообщении.

Постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры Киева об избрании в отношении турецкого гражданина экстрадиционного ареста для фактической передачи в Турцию.

"По согласованию с компетентными органами Турецкой Республики 3 июня состоялась фактическая передача злоумышленника", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщала "Страна", в МВД Великобритании сообщили о проведении в Аль-Каиде "реорганизации" и готовности сбивать пассажирские самолеты дронами.

Отметим, что экс-президент Афганистана назвал ИГИЛ продуктом и инструментом США. Ему также неоднократно докладывали о регулярных полетах "неизвестных" вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в контролируемых террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана.