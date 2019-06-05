Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет Интерфакс.

"Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По словам специального представителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом". При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

Напомним, что сегодня Донецк предложил Киеву прямой диалог о снятии экономической блокады и выплате пенсий.

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