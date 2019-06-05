Постпреды государств Европейского союза решили продлить санкционные ограничения против России из-за аннексии Крыма, передает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с Крымом", - говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что в случае окончательного утверждения ЕС этого решения срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года.

По данным агентства, в Брюсселе данный вопрос снова будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) на следующей неделе. Если он будет там одобрен, то правительства стран ЕС одобрят эти меры в промежутке между 18 и 20 июня.

Агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС 3 июня сообщило, что в Еврокомиссии предлагают продлить санкции в отношении России за аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Брюсселе призвал ввести санкции против чиновников РФ, организовавших паспортизацию Донбасса.

Также мы писали, что Европейские санкции против России предложили продлить до лета 2020.