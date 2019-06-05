Украинские легкоатлеты завоевали четыре медали на международных соревнованиях Кубок Риги, который 4 июня проходил в столице Латвии. Об этом сообщает xsport.ua.

Высотница Ирина Геращенко показала результат 1,90 метра и заняла первое место в пряжках в высоту. Интересно, что с таким же результатом Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Правда, в Швеции многие спортсмены говорили о холодной погоде. Юрий Кищенко выступал в беге на 800 метров и стал вторым с результатом 1:50,59 минуты. Еще одно серебро на счету Яны Качур, которая после четвертого места на 100-метровке – 11,85 секунды, стала второй на 200-метровке – 23,48 секунды.

В свою очередь Татьяна Мельник стала третьей в беге на 400 метров – 52,76 секунды и завоевала бронзу.

Фото: Міністерство оборони України/Facebook

Ирина Геращенко Фото: ФЛАУ

Напомним, 3 марта, в Глазго завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Украинская высотница Юлия Левченко в завершающий день соревнований завоевала для страны серебро.

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