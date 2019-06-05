Возможностью уклониться от уплаты налогов воспользуется 41% украинцев, тогда как 38% не решатся на такой шаг. Таковы данные опроса, проведенного в рамках проекта USAID "Трансформация финансового сектора", пишет Интерфакс-Украина.

"Опрос показывает, что около половины украинцев чувствует себя комфортно, уклоняясь от уплаты налогов. Например, 48% согласились бы получать часть зарплаты наличными ("в конверте")", – говорится в исследовании, обнародованном в Киеве в среду.

От выплаты в конвертах, по итогам опроса, откажутся только 33% из 2,007 тыс. опрошенных респондентов.

В то же время 77% опрошенных хотят видеть, как расходуются уплаченные ими налоги, в то же время не считают это важным лишь 9%. "Такое отношение украинцев к "государству" контрастирует с их желанием справедливого отношения к кассиру в магазине", – делают выводы авторы исследования, приводя данные: лишь 14% респондентов готовы оставить себе полученную от кассира лишнюю сдачу, тогда как вернут ее 68%.

Согласно методике исследования, респонденты могли выбрать ответы по шкале от 1 (полностью согласен) до 5 (полностью не согласен).

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