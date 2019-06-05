В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) должны до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне ООС. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

"До 19 числа (июня – Прим.Ред.) должна группа разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", - сказал Кучма на брифинге в Минске после заседания ТКГ в среду.

Леонид Кучма отметил, что все стороны должны сегодня показать всему миру, что действительно хотят этого "режима тишины".

"Потому что потом у нас же не находилось виноватых. Одни туда показывали, другие – в противоположную сторону, что те начали, а мы – в ответ… Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано, обязательно чтобы все гражданские объекты, школы, садики, жилье ни в коем случае не подвергались таким обстрелам", - сказал он.

Как сообщала "Страна", в киевской квартире возле Минобороны нашли гранаты и патроны. Во время обыска на балконе квартиры нашли объемную сумку в которой были гранаты "Ф-1","РГД", магазины к автоматическому оружию, более 100 патронов, больше 60 пистолетных патронов и дымовые шашки.

Напомним, что блокпостам на Донбассе добавили 2,5 часа работы.