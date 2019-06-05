Акции протеста против министра МВД Арсена Авакова, в которых участвуют националисты, начавшиеся на фоне убийства двумя полицейскими 5-летнего ребенка в Киевской области, могут быть вызваны PR-технологиями, которые используют против него оппоненты, такие как экс-президент Петр Порошенко и олигарх Игорь Коломойский.

Подробнее о том, кто стоит за акциями против Авакова и приведут ли они к отставке министра, читайте в нашем материале.

Так, по мнению бывшего советника Авакова Ильи Кивы, атаки на министра были спланированы израильским политтехнологом Талем Зильберштейном, который работает на Порошенко.

"Весь сценарий атаки на Авакова разработан израильским политтехнологом Порошенко Зильберштейном, которого тот нанял под выборы и у которого есть базовый прием ведения всех кампаний - создание хаоса. Где бы он ни работал, он везде строит хаос. Петя отдает ему в субподряд свои бандитские ОПГ, вроде С14, которую все так же вовлекают в проплаченные протесты. Технолог сразу сказал Пете - только страх вернёт к вам доверие людей. Что для этого нужно сделать? Немедленно убрать министра МВД, который никогда не станет союзником Порошенко. А затем показать, что порядка в стране нет. Это называется сыграть на контрасте. Обратите внимание во время блокирования первого митинга под МВД, параллельно были заминированы торговые центры. Это была репетиция. Они прокачивали систему на выносливость. Вторым этапом будут атакованы областные управления полиции более многочисленными и агрессивными группами радикалов, с объявлением о заминировании дамбы на Киевском водохранилище, чтобы побудить власти объявить чрезвычайное положении. Порошенко циничная гнида. И человек, которого он взял к себе технологом - не менее циничный. Эти два аморала готовы играть судьбами людей в угоду рейтингов", - заявил "Стране" соратник Авакова Илья Кива.

В то же время источник "Страны" из окружения министра сообщил, что кроме Порошенко есть еще один интересант травли Авакова. Это Игорь Коломойский, чьи медиа активно освещают акции против главы МВД.

"Коломойский сильно ревнует Авакова к Зеленскому, с которым глава МВД уже установил прямой контакт без посредничества олигарха. Коломойскому это не нравится и он пытается ослабить позиции министра и дискредитировать его в глазах Зеленского", - рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Аваков после убийства Кирилла Тлявова заинтересовался всеми копами, которые не прошли аттестацию.

Также мы писали, что Аваков рассказал, кто несет политическую ответственность за убийство ребенка под Киевом.