Жительница американского штата Флорида Джасмин ТриДевил (настоящее ее имя Алиша Хесслер) планирует сделать себе пластическую операцию по протезированию третьей груди. Об этом сообщает издание The Sun.

Ради чистоты эксперимента 25-летняя девушка уже пробовала носить накладную грудь, чтобы почувствовать, будет ли ей удобно. Она утверждает, что ей начал нравиться такой тип тела, она считает такой тип фигуры "очень привлекательным и соблазнительным".

"Я получаю гораздо больше мужского внимания, когда у меня третья грудь. Судя по всему, среднестатистический мужчина находит это интригующим", - говорит она.

На днях Джасмин заявила, что нашла пластического хирурга из Майами, который согласился имплантировать ей дополнительную грудь, чтобы воплотить ее мечту в реальность. При этом известно, что большинство хирургов отказались выполнять столь рискованную операцию. Джасмин планирует собрать 50 тысяч долларов, чтобы обзавестись третьей грудью. Она также должна предоставить врачу справку от психиатра. По словам девушки хирург сначала вставит в середину груди специальные растягиватели ткани, а когда кожа растянется достаточно, вживит имплант. Родственники американки не одобряют ее идею. Бойфренда в данный момент у нее нет, но, по словам ТриДевил, ее предыдущие кавалеры не имели ничего против особенностей ее внешности.

Фото: Youtube/Jasmine Tridevil

Фото: facebook.com/JasmineTridevilOfficial

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