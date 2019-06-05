Кабмин планирует сократить размер госдолга Украины с нынешних 59% до 43% ВВП к 2022 году и запланировал для этого девальвацию гривни. Показатель госдолга заложен в Среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2019-2022 год, утвержденную сегодня правительством, пишет ubr.ua.

По задумке чиновников, уменьшение будет происходить за счет сокращения валютной части долга. Она с каждым месяцем будет ставиться все меньше и меньше за счет текущих выплат. Только в 2019-2020 годы Украина должна отдать кредиторам $15 млрд. При этом гривневая часть долга должна плавно подрастать. Если Кабмину не будет хватать денег на погашение дефицита госбюджета, он будет замещать валютную часть госдолга гривневой.

В стратегии подчеркивается, что Кабмин при этом сделает упор на иностранных инвесторов. Будет стараться продать им побольше гривневых облигаций внутреннего госзайма. Ничего принципиально нового в этом нет. Минфин запустил активные продажи нерезидентам с начала 2019 года, так что продолжит это делать. Иностранцев прельщает доходность наших ОВГЗ в районе 18% годовых против 2-3% годовых в США и Европе.

Такой подход обеспечивает приток в Украину инвалюты, которая используется на текущий выплаты по госдолгу. Но порождает валютный риск. На этапе выхода западных инвестфондов из Украины (после истечения срока бумаг и выплат Минфина по ним): как только нерезиденты начинают скупать доллар на нашем межбанке, происходит резкая девальвация гривни.

Похоже, в Кабмине просчитали и этот риск. Потому что в Стратегию управления госдолгом заложена планомерная девальвация гривни:

конец 2019 года - до 28 грн./$ (средний курс по году — 27,4 грн./$).

конец 2020 года - до 29,4 грн./$ (28,2 грн./$).

конец 2021 года - до 30,5 грн./$ (29,4 грн./$).

конец 2022 года - до 30,7 грн./$ (30 грн./$).

В документе также прописали прогнозы ВВП, которые чиновники до этого ни раз озвучивали. Предполагается, что после замедления к 2019 году с 3,3% до 2,8% украинская экономика ускорит рост в 2020 году до 3,3%, в 2021 году – до 3,8%, а в 2022-м – до 4,1%.

Напомним, что Morgan Stanley прогнозирует девальвацию гривни к концу года до 31 грн за доллар.

Также читайте о том, что мировой рост цен на нефть увеличил торговый дефицит Украины и угрожает новым витком девальвации гривни.