В Конституционном Суде признали неконституционным установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Такое решение судьи приняли по конституционному представлению 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений Закона "О пенсионном обеспечении" и 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений законов о пенсионном обеспечении для определенных категорий лиц.

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал несоответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения пункта "а" статьи 54, статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении от 5 ноября 1991 года № 1788-ХII с изменениями (далее - Закон 1788 - Прим.Ред.), внесенными законами Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 года № 213-VIII (далее - Закон 2013 - Прим.Ред.), "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 24 декабря 2015 № 911-VIII (далее - Закон 911 - - Прим.Ред.)", - говорится в сообщении.

Законом № 911, в частности, установлено как дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет достижение возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов театрально-концертных и других зрелищных учреждений, предприятий и коллективов.

Согласно же статье 51 Закона № 1788, пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

То есть, как пояснили в суде, в указанной норме речь идет о работах, которые имеют непосредственное влияние на здоровье работника и могут привести к потере профессиональной трудоспособности (способности выполнять работу по профессии) до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, а следовательно, к невозможности эффективно выполнять работу без ущерба для собственного здоровья и безопасности окружающих.

"Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет", - констатировали в КСУ.

В Конституционном Суде исходят из того, что установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет до достижения возраста 50 лет и 55 лет нивелирует сущность права на социальную защиту.

Кроме того, по мнению КСУ, повышение на 5 лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, являются такими, которые лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социальной защиты.

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