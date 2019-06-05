Президент Владимир Зеленский во время встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что после вступления Украины в ЕС Россия похоронит свои имперские амбиции и поспособствует демократизации РФ и других стран постсоветского пространства.

Цитата была размещена в Твиттере Администрации президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба Администрации президента Украины.

Позже бывший пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате, поскольку тот взял целый абзац с выступления своего предшественника на съезде партии "Европейская Солидарность".

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал Цеголко.

Отметим, что цитата Зеленского действительно совпадает с тем, что говорил Порошенко дословно.







Интересно, что вообще всю поездку нового президента в Брюссель сравнивали с поведением его предшественника. Риторика Владимира Зеленского оказалась точно такой же, как и у Петра Порошенко: стремление в НАТО, Россия - агрессор и усиление санкций.

Теперь же выясняется, что даже речь Зеленскому писали по "скрижалям" Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал приоритеты своей политики в отношении России по шпаргалке Петра Порошенко.

Также мы писали, что Зеленский в Брюсселе призвал ввести санкции против чиновников РФ, организовавших паспортизацию Донбасса.