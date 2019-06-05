36-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова в очередной раз эпатировала публику смелыми образами. Она опубликовала на своей странице в Instagram сразу несколько снимков со смелым декольте.

Так, на первом фото артистка позирует в прозрачной кофте, декорированной жемчугом. Под одеждой видна пышная грудь Седоковой и белый бюстгальтер. Впрочем, некоторые поклонники все же раскритиковали снимок за слишком неестественным цвет тела певицы: "Просто ужас! Ты смотришься в зеркало?!", "...хороший грим и не более! Не завидую. Можно было бы сказать, мне она не нравится, ненастоящая", "Гриль"...

На втором фото поп-звезда предстает в черном платье с глубоким декольте. В кадре певица также продемонстрировала стройные подтянутые ножки. Мнения поклонников по поводу снимка Седоковой также разделились: одни сочли образ вульгарным, другие восхитились ее красотой.

Фото: annasedokova/Instagram

Также Седокова пожаловалась в Instagram, как трудно ей бороться за квартиру футболиста Валентина Белькевича.

Ранее Седокова вспомнила про сердечную рану и показала пышную грудь на краю бассейна.