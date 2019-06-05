На внешнее независимое оценивание в магистратуру в 2019 году зарегистрировалось более 65 тыс. абитуриентов, сообщает сайт Министерства образования и науки Украины.

"65 414 поступающих в этом году сдадут ВНО в магистратуру - все они зарегистрировались на единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку. Из них 16 277 человек также зарегистрировались на единственное вступительное испытание по праву и юридическим компетенциям", - говорится в сообщении Минобразования.

Отмечается, что больше всего абитуриентов выбрали английский язык - почти 63 тыс., на второй строчке немецкий - более 2 тыс, далее - французский (403) и испанский (84).

Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тыс человек. Далее среди наиболее массовых идут Харьков - почти 7,5 тыс, Львов - более 5,5 тыс, Одесса и Днепр - по 4,5 тыс человек.

"Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования", - отмечают в министерстве.

Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2317 заявлений), Национальный университет "Львовская политехника" (2051 заявление), Киевский национальный торгово-экономический университет (1873 заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1626 заявлений), Национальный университет "Одесская юридическая академия" (1591 заявление) и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (1502 заявления). Остальные учреждения получили менее полутора тысяч заявлений.

Основная сессия ЕВИ в магистратуру состоится 2 июля, единственное вступительное испытание по праву и юридическим компетенциям - 4 июля.

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