В четверг, 6 июня, на большей территориии Украины ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, возможен град. Лишь на востоке, а также в Сумской областях обещают сухую погоду и солнце. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В западных областях температура воздуха ночью составит +15...+17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +22...+25.

В северных и центральных областях ночью прогнозируют +16...+20 градусов, днем температура воздуха составит +23...+30.

В восточных регионах ночью ожидается +17...+19 градусов, днем прогреется до +29...+33.

На юге страны ночью обещают +19...+20 градусов, днем - до +23...+29 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что под Тернополем паводок затопил село, люди оказались в водяной ловушке.

Также мы сообщали, что около Мелитополя пронесся огромный смерч.