Украинская певица Светлана Лобода, которая удивила поклонников в Instagram своими губами, презентовала свой новый клип на песню "Пуля-дура". Видео появилось на официальном YouTube-канале артистки 4 июня и набрало уже больше полмиллиона просмотров.

В клипе Лобода примеряет на себя дерзкие образы в стиле вестерн, а также появляется в костюме скелета. В откровенных нарядах она демонстрирует свою шикарную фигуру, на ритм музыки накладывается сюжет с приключениями и любовными сценами.

Поклонники оценили новую работу Лободы. Они назвали клип лучшим из тех, что ранее представляла Светлана. "Не зря приходилось так долго ждать", "Светлана Сергеевна, что вы творите? Это шедевр. Это бомба", "Удалось снять горячий клип", "А Лободе идет этот образ, но правда блондинкой ей лучше", "Очень круто, стильно, красиво, интересно, короче, как обычно ВАУ", "Лобода, вы большая молодец, клип мне понравился клип классный", "Меня больше растяжка Светланы удивила. Это нечто!", "Каждый клип всё круче и круче бомбически! Успехов вам в вашей работе!", "Гениальна. Очень нравится всё её творчество, несмотря на то, что я парень. Спасибо, Светлана, за настроение и за эмоции!", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лобода взбудоражила Instagram усталым фото в брючном костюме. Также мы писали, что ураинская певица Светлана Лобода опубликовала фото без бюстгальтера в Instagram.