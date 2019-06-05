В среду, 5 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке к доллару США укрепился на 4 копейки, до 26,9 грн/$1 с 27,13 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов на межбанке составили 26,88-26,91 грн/$1, тогда как в НБУ установил официальный курс на 6 июня на уровне 26,93 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 июня укрепился до 26,95 грн/$1 с 27,23 грн/$1.

Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 6 июня 2019 года:

Фото: bank.gov.ua

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.