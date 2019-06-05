Президент Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны. Об этом журналистам сказал представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук в кулуарах Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Укринформ.

"У нас есть несколько претендентов. Окончательное слово - за президентом. Это исключительное право президента... Это будет реализовано немедленно", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что если бы парламент проголосовал за увольнение Степана Полторака с должности министра обороны, то новая кандидатура была бы внесена сразу же.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 5 июня не поддержал представление президента об увольнении министра обороны Степана Полторака.

Также мы сообщали, что Савченко заявила, что хочет занять пост главы Минобороны или МИД при Зеленском.