Силовики до сих пор разыскивают оружие (предположительно - мелкокалиберную винтовку), из которой был застрелен пятилетний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком. Об этом заявил директор Госбюро расследований Роман Труба во время заседания Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.

"Были проведены безотлагательные обыски у подозреваемых, а также у лиц, которые могли быть причастны к её сокрытию. К сожалению, это не привело ни к какому результату. На сегодняшний день нами проводятся постоянные следственные и оперативные действия, чтобы установить местонахождение винтовки", - заявил Труба .

По его словам, сейчас есть все основания говорить о том, что преступление было совершено с применением мелкокалиберной винтовки. "Шли ли подозреваемые на содействие органам досудебного расследования? К моменту пребывания их в суде и избрания меры пресечения, никакого содействия либо намерения содействовать не было. Вину не признавали, показания не давали", - добавил директор ГБР.

Напомним, пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслава-Хмельницкого умер 3 июня в киевской больнице после огнестрельного ранения в голову, которое получил 31 мая. Сначала полиция проинформировала, что 31 мая во время прогулки 5-летний мальчик поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и ударился головой о камень. Однако во время оперативного медицинского вмешательства у ребенка было обнаружено проникающее огнестрельное ранение головы. Были задержаны двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции - Владимир Петровец и Иван Приходько, которые во время инцидента находились не на службе в состоянии алкогольного опьянения.

После смерти мальчика прокуратура Киевской области переквалифицировала дело. Задержанным сообщили о подозрении в нарушении п.2, 12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство малолетнего ребенка), а также ч.2, 4 ст.296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия). Голосеевский райсуд столицы 4 июня избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Ранее "Страна" сообщала, что в Переяслав-Хмельницком похоронили Кирилла Тлявова.

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