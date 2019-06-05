Украинский президент Владимир Зеленский 4 июня во время визита в Брюссель принял участие в ужине, который был устроен в посольстве США.

Там украинский президент принимал пищу вместе с советником и зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром энергетики Риком Перри.

Об этом сообщил постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд в Twitter.

"Вчера вечером я имел честь провести в посольстве ужин, на котором присутствовали ряд европейских лидеров и несколько высокопоставленных чиновников из Вашингтона, для укрепления приоритетного партнерства Евросоюза и США", - написал он.

Фото: Twitter/Ambassador Sondland‏

Как отметил Сондленд, во время мероприятия также присутствовали верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Грузии Мамука Бактадзе, премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, еврокомиссар по энергетике и климатическим воздействиям Мигель Ариас Каньете и другие.

Скриншот: Twitter/Ambassador Sondland‏

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня находится в Брюсселе с рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что Туск пообещал Зеленскому, что Евросоюз сохранит финансовую помощь для Украины.

Также мы писали, что Зеленский в Брюсселе призвал ввести санкции против чиновников РФ, организовавших паспортизацию Донбасса.