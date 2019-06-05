Государственное бюро расследований в рамках расследования дела об убийстве 5-летнего ребенка в г.Переяслав-Хмельницком Киевской области даст оценку работе медиков, оказывавшим ребенку медицинскую помощь. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В этом производстве в том числе будут проверены действия медиков относительно предоставления надлежащей медицинской помощи", - сказал глава ГБР Роман Труба в среду на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. "Думаю, что после проведения экспертизы будет поставлен такой вопрос экспертам, мы получим ответ, была ли квалифицированно предоставлена помощь, и не повлияло ли это на дальнейшее состояние ребенка", - добавил он.

Как сообщала "Страна", 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства. Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице. Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование проводит ГБР.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум полицейским, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика - их посадили в СИЗО на 2 месяца без возможности внесения залога.