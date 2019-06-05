В среду, 5 июня, на заседании Кабинета министров Украины утвердили порядок перерасчета стоимости услуг по управлению многоквартирным домом в случае ненадлежащего предоставления такой услуги.

"Новый порядок позволяет жителям платить только за фактически потребленные услуги. Дает право уменьшить счета в случае некачественной услуги или ее непредоставления. Порядок устанавливает четкие взаимоотношения с управляющим и позволяет избежать недоразумений в части начисления платы", - цитируется в сообщении пресс-службы ведомства вице-премьер-министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По его словам, на сегодня создана необходимая правовая база для внедрения рынка управляющих жильем.

Согласно утвержденному порядку, перерасчет проводится в течение месяца по заявлению управляющего или по признанию им акта-претензии со стороны потребителей.

Кроме того, в порядке определяются требования к подтверждению объема фактически предоставленной услуги и убытков управляющего, устанавливаются особенности перерасчета за техобслуживание и энергоснабжение лифтов, а также содержание, обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем.

Документ также определяет условия, при которых перерасчет не проводится, в частности, если управляющий сэкономил средства при предоставлении услуг и при этом не нарушил периодичность проведения работ по содержанию или ремонту имущества многоквартирного дома.

Мы разбирались, как работает новый закон о ЖКХ, вступивший в силу с 1 мая. В новом законе о ЖКХ прописано, что украинцы обязаны оплачивать счета до 20 числа каждого месяца.

Напомним, что с 1 мая 2019 года жители Украины смогут получить компенсацию за некачественные жилищно-коммунальные услуги.