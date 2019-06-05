Руководитель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС собирается сохранить финансовую поддержку Украины. Об этом он заявил во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости

Он подчеркнул, что Европейский союз намерен сохранить поддержку украинской власти. 

После этого президент Зеленский заявил, что Украина будет продолжать двигаться в сторону ЕС. По его словам, это является гарантией "независимости" для Украины. 

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал приоритеты своей политики в отношении России. По его словам, одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины. 

Также мы писали, что Зеленский в Брюсселе призвал ввести санкции против чиновников РФ, организовавших паспортизацию Донбасса.

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