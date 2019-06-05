Руководитель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС собирается сохранить финансовую поддержку Украины. Об этом он заявил во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Европейский союз намерен сохранить поддержку украинской власти.

После этого президент Зеленский заявил, что Украина будет продолжать двигаться в сторону ЕС. По его словам, это является гарантией "независимости" для Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал приоритеты своей политики в отношении России. По его словам, одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины.

Также мы писали, что Зеленский в Брюсселе призвал ввести санкции против чиновников РФ, организовавших паспортизацию Донбасса.