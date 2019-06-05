Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личной встречи. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского в ее адрес в эфире одного из телеканалов.

"Я еще не имею выводов, каким человеком и президентом является Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня именами оскорбительными и непрофессиональными ", - заявила Супрун.

По ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад, что его семью не лечит и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Владимир Зеленский в эфире "Сниданку с 1+1" (Видео с 11:49).