Власти Евросоюза готовятся применить дисциплинарные меры к Италии за неспособность страны привести госбюджет в соответствие с европейскими нормами. Об этом сообщает Bloomberg.

В своем отчете Еврокомиссия отметила, что Рим не достиг существенного прогресса в сокращении госдолга. По правилам ЕС, он не может превышать уровень в 60% ВВП. Показатель Италии в данный момент равняется 132,2% ВВП. Еврокомиссия считает, что текущее положение оправдывает принятие дисциплинарных мер, поскольку политика итальянского правительства несет риск к нестабильности на финансовом рынке. Для начала Еврокомиссия проведет расследование. О конкретных санкциях, которые могут быть наложены на страну, ничего не сообщается.

На фоне сообщений о возможных санкциях ведущий итальянский индекс FTSE MIB опустился на 0,7%. Падение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,61%.

Напомним, противостояние ЕС с итальянскими властями началось в конце 2018 года, когда парламент принял бюджет с заложенным дефицитом на уровне 2,4 процента ВВП (против 0,8 процента, одобренных предыдущим составом правительства). Высокие расходы необходимы премьеру Джузеппе Конте для выполнения масштабных предвыборных обещаний, в том числе по снижению пенсионного возраста.

Ранее вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини выступил с инициативой по замене нынешней прогрессивной шкалы налогообложения на плоскую со ставкой 15 процентов. Предполагается, что это повысит собираемость налогов и позволит увеличить доходы бюджета.

Также "Страна" сообщала о том, как итоги выборов в Европарламент изменят политику ЕС.