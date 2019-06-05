Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины. Также он выступает за усиление санкций против России, передает "Интерфакс-Украина".

"Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.

Президент Украины подчеркнул, что призвал к усилению санкционного давления на РФ, чтобы "вернуть мир в Украину".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский в Брюсселе призвал ввести санкции против чиновников РФ, организовавших паспортизацию Донбасса.

Также мы сообщали, что Зеленский дал характеристику главе Еврокомиссии Юнкеру, назвав его "теплым дядькой".