В среду, 5 июня, в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержали представление президента Зеленского об увольнении главы Минобороны Степана Полторак, передает Укринформ.

Такое решение озвучил глава комитета Сергей Пашинский. В заседании участвовал представитель президента Зеленского в парламенте Украины Руслан Стефанчук.



"Что касается целесообразности, я думаю, это исключительная компетенция президента - он ее обосновал", - сказал Стафанчук.

В то же время, комитета ВР по иностранным делам постановил передать постановления президента об увольнении главы МИД Климкина на голосование в Раду.

Во время обсуждения вопроса возникла дискуссия, так как недавно комитет рассматривал проект отставки Климкина с поста главы МИД по собственному желанию. Также на комитете ВР одобрили отставку главы СБУ Василия Грицака, до того встречавшегося с высокопоставленным сотрудником ЦРУ.

На вопросы членов комитетов, почему от президента Зеленского нет одновременного представления кандидатуры нового министра обороны, Стефанчук объяснил, что такого не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом и Конституцией Украины.



"Но на практике я вам гарантирую, что как только будет удовлетворено это представление, сразу будет внесено представление на следующего министра обороны", - добавил Стефанчук.

В заседании участвовал и сам Полторак, который отметил, что готов выполнять свои обязанности, пока рада не примет решение о его увольнении. Также министр отметил, что готов помогать новому руководству оборонного ведомства в случае, если его знания и опыт будут нужны.



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