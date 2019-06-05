Представители "ДНР" в экономической подгруппе на переговорах в Минске предложили Киеву начать прямой диалог о снятии экономической блокады Донбасса. Об этом, заявила в среду полпред "ДНР" в контактной группе Наталья Никонорова, пишет РИА Новости.

По ее словам, на встрече экономической подгруппы в Минске в среду представители "ДНР" подняли вопрос "о налаживании прямого диалога между двумя сторонами конфликта – республиками и Украиной".

"Нами были предложены такие направления работы, как взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, согласование порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности", - сказала она.

Она отметила, что также предложено наладить механизм выплаты жителям республик компенсации ущерба, причиненного блокадой, и задолженности по пенсиям и соцвыплатам.

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