Турфирмы по организации экскурсий в Чернобыль, заявили о росте потока туристов на 40% в сравнении с прошлогодними показателями. Причиной для повышенного интереса стал сериал "Чернобыль", выпущенный компанией HBO. Об этом пишет Reuters.

Представитель одного из агентств отметил, что в мае количество клиентов увеличилось на 30%, в то время, как на период с июля по август количество заказов возросло на 40%. В связи с выходом сериала, некоторые турфирмы даже стали специально предлагать туристам экскурсии по местам, показанным в телевизионном шоу.

Отметим, что экскурсия в Чернобыль с англоязычным гидом обойдется в 100 долларов с человека.

Напомним, телеканал "1+1" скоро покажет нашумевшую мировую премьеру - сериал "Чернобыль" об украинской трагедии.

Как сообщала "Страна", консультант создателей сериала "Чернобыль" рассказала о выдумке в ленте.