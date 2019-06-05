В среду, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с главой Евросовета Дональдом Туском. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Зеленский и Туск несколько раз останавливались для разговора когда шли по красной дорожке в здании Евросовета. Темы их разговора пока неизвестны.

Как сообщала "Страна", Зеленский в Брюсселе встретился с зятем Трампа. Они обсудили широкий спектр вопросов, начиная от безопасности и заканчивая энергетикой.

Отметим, что Зеленский рассказал про ожидание визита в Украину Североатлантического совета НАТО.

"Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел", - заявил Зеленский.